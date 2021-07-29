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    Sörloth'un kız arkadaşından Fenerbahçelilere hayır cevabı

    Alexander Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes'in, Instagram'dan kendisine "Come to Fenerbahçe" yazan bir taraftara "Hayır" cevabı vermesi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 10:22
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    Sörloth'un kız arkadaşından Fenerbahçelilere hayır cevabı

    Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes, sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı.

    Instagram üzerinden "Come to Fenerbahçe" mesajlarının yağmuruna tutulan Selnes, bir taraftarın yolladığı mesaja, "Hayır" şeklinde cevap verdi.

    Bu yanıt, Trabzonspor taraftarları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

    Sörloth un kız arkadaşından Fenerbahçelilere hayır cevabı #1

    FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR BEKLİYOR

    Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alexander Sörloth için Trabzonspor'la kıyasıya bir yarış içerisine girdi.

    RB Leipzig'in Norveçli golcüyle ilgili vereceği kesin kararı bekleyen iki takım, oyuncunun menajerine istekli olduklarını iletti.

    Sörloth un kız arkadaşından Fenerbahçelilere hayır cevabı #2

    Sörloth un kız arkadaşından Fenerbahçelilere hayır cevabı #3

    Sörloth un kız arkadaşından Fenerbahçelilere hayır cevabı #4

    Sörloth un kız arkadaşından Fenerbahçelilere hayır cevabı #5

    Sörloth un kız arkadaşından Fenerbahçelilere hayır cevabı #6

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