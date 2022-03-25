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    Sörloth'un önceliği Türkiye değil

    Sörloth'un önceliği Türkiye değil

    Adı Beşiktaş ile anılan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'un kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 09:12
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    Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği golcü futbolcu Alexander Sörloth'tan kötü haber geldi. Menajeri, oyuncunun Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmadığını belirtti.

    Özellikle Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon için kadrosuna katmak istediği, bu doğrultuda da lisansını elinde bulundurduğu Leipzig ile temasa geçtiği Alexander Sörloth konusunda can sıkan gelişme yaşandı. Norveçli oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı vurgulandı.

    Sörloth un önceliği Türkiye değil #1

    SEZON SONU İŞARET EDİLDİ

    Sörloth'un menajeri oyuncusunun kariyer planlamasında Avrupa olduğunu belirtip, "Sezon sonu İspanya'da bitecek olan kiralık sözleşme sonrası Sörloth Almanya'ya dönecek. Ancak ondan sonra transferi ile ilgili net bilgi akışı ve kararı verilebilir. Sörloth şu an için bunlarla ilgilenmek istemiyor. Sezon sonu durumu açığa kavuşacak. Asıl belirleyici olan ise kulübünün tercihi olacak." dedi.

    Sörloth un önceliği Türkiye değil #2


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