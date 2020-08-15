Sosa, Fenerbahçe'ye daha yakın

Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin İstanbul'da yaşamak istemesi, sarı-lacivertlileri transferde bir adım öne çıkarıyor.

Beşiktaş'ın Matelist Kharkiv'den transfer ettiği Jose Sosa, oynadığı futbolla siyah-beyazlıların 2015-2016 sezonunda kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Daha sonra ülkemizde yaşanan terör olayları nedeniyle eşi Carolina Alurralde’nin isteği üzerine İstanbul'dan ayrılarak Milano'ya taşınan ve Milan'a transfer olan Arjantinli yıldız, kısa bir süre sonra Trabzonspor'un teklifini kabul ederek ailesiyle beraber Türkiye'ye geri dönmüştü.

EŞİ İSTANBUL'DA YAŞAMAK İSTİYOR

İlerlemiş yaşına rağmen bordo-mavili formayla da klasını konuşturan tecrübeli oyuncu, bu kez Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi.

Karadeniz ekibiyle sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcunun hem sarı-lacivertlilerle hem de Trabzonspor'la görüştüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'yi bu transferde öne çıkaran durum ise Sosa'nın eşi Carolina Alurralde’nin İstanbul'da yaşamak istemesi.

Trabzonspor'un 1 milyon 750 bin euro önerdiği Sosa'ya yıllık 2 milyon euro teklif eden Fenerbahçe yönetimi, İstanbul şehrini de avantaja çevirerek yıldız futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

İ