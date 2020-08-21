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- Sosa resmen Fenerbahçe'de
Sosa resmen Fenerbahçe'de
- DHA
- 21.08.2020 - 23:46
Fanerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Jose Ernesto Sosa'nın transferini resmen duyurdu.
2 YILLIK SÖZLEŞME
35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü bu transferi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile duyurdu.
TÜRKİYE KARİYERİ BEŞİKTAŞ'TA BAŞLADI
Türkiye'ye 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olarak gelen Sosa, 2 yıl geçirdiği siyah-beyazlı ekiple bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
BİR YIL SONRA MİLAN'DAN TRABZON'A
Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla 2016-2017 sezonunda İtalya'nın Milan takımına transfer olan Sosa, bir yıl sonra tekrar Türkiye'ye Trabzonspor için döndü.
BORDO-MAVİ'LERİN 3 SEZON KAPTANI OLDU
Trabzonspor'da geçirdiği 3 sezonda kaptanlığa kadar yükselen Arjantinli futbolcu, geride kalan yıl 42 resmi maçta 9 gol atıp, 7 golün pasını verdi. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı da gösterdi.