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    Sosa resmen Fenerbahçe'de

    Sosa resmen Fenerbahçe'de

    Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren yıldız orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • DHA
    • 21.08.2020 - 23:46
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    Sosa resmen Fenerbahçe'de

    Fanerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Jose Ernesto Sosa'nın transferini resmen duyurdu.

    2 YILLIK SÖZLEŞME

    35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Fenerbahçe Kulübü bu transferi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile duyurdu.

    Sosa resmen Fenerbahçe de #1

    TÜRKİYE KARİYERİ BEŞİKTAŞ'TA BAŞLADI

    Türkiye'ye 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olarak gelen Sosa, 2 yıl geçirdiği siyah-beyazlı ekiple bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

    BİR YIL SONRA MİLAN'DAN TRABZON'A

    Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla 2016-2017 sezonunda İtalya'nın Milan takımına transfer olan Sosa, bir yıl sonra tekrar Türkiye'ye Trabzonspor için döndü.

    Sosa resmen Fenerbahçe de #2

    BORDO-MAVİ'LERİN 3 SEZON KAPTANI OLDU

    Trabzonspor'da geçirdiği 3 sezonda kaptanlığa kadar yükselen Arjantinli futbolcu, geride kalan yıl 42 resmi maçta 9 gol atıp, 7 golün pasını verdi. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı da gösterdi.

    Sosa resmen Fenerbahçe de #3

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