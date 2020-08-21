Sosa resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren yıldız orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fanerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Jose Ernesto Sosa'nın transferini resmen duyurdu.

2 YILLIK SÖZLEŞME

35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü bu transferi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile duyurdu.

TÜRKİYE KARİYERİ BEŞİKTAŞ'TA BAŞLADI

Türkiye'ye 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olarak gelen Sosa, 2 yıl geçirdiği siyah-beyazlı ekiple bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

BİR YIL SONRA MİLAN'DAN TRABZON'A

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla 2016-2017 sezonunda İtalya'nın Milan takımına transfer olan Sosa, bir yıl sonra tekrar Türkiye'ye Trabzonspor için döndü.

BORDO-MAVİ'LERİN 3 SEZON KAPTANI OLDU

Trabzonspor'da geçirdiği 3 sezonda kaptanlığa kadar yükselen Arjantinli futbolcu, geride kalan yıl 42 resmi maçta 9 gol atıp, 7 golün pasını verdi. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı da gösterdi.