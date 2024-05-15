Southampton, Paul Onuachu için 15 milyon euro istiyor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu için Southampton'ın 15 milyon euro bonservis bedeli istediğini açıkladı.

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Bu sezon Süper Lig'de 3. olmayı Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor'da, bir yandan transfer çalışmaları sürüyor.

Abdullah Avcı'nın ekibi bordo-mavililerde gündem Paul Onuachu. Karadeniz temsilcisi, sezon başında İngiliz ekibinden kiralık olarak kadroya kattığı 29 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte renklerine bağlamak istiyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bu konuyla ilgili olarak Southampton'ın Onuachu için istediği bonservisi açıkladı.

Southampton 15 milyon euro istiyor

TRT Radyo'ya konuşan başkan, İngiliz temsilcisinin Paul Onuachu'yu yeniden kiralamaya sıcak bakmadığını ve bonservisi için 15 milyon euro talep ettiğini bildirdi.

Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu için Southampton ile görüşmeleri sürdürdüklerini aktardı.

Trabzonspor formasıyla 15 gol attı

12 milyon euro piyasa değerine sahip olan Nijeryalı forvet, bu sezon Trabzonspor ile 23 maça çıktı.

Onuachu, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 4 asistle mücadele etti.