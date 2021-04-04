Spartak Moskova Ozan Tufan transferini yalanladı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'la ilgili çıkan transfer haberleri, Spartak Moskova tarafından yalanlandı.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın adı Spartak Moskova ile anılıyordu.

Tufan'ın transferiyle ilgili Rus kulübü Spartak Moskova'dan açıklama geldi.

Spartak Moskova Halkla İlişkiler Departmanı Direktörü Anton Fetisov, Rus basını Sport24'e verdiği röportajda Ozan Tufan ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

PREMİER LİG EKİPLERİNİN GÜNDEMİNDE

Ocak ayı transfer döneminde adı sık sık Spartak Moskova ile anılan Ozan Tufan için Rus ekibinin 32 milyon euro teklif etmeyi planladığı iddia edilmişti.

26 yaşındaki futbolcu, Liverpool, Everton ve Crystal Palace gibi İngiltere Premier Lig ekiplerinin gündeminde yer alıyor.