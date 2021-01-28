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- Spartak Moskova, Ozan Tufan'ı istedi
Spartak Moskova, Ozan Tufan'ı istedi
Ozan Tufan için sarı-lacivertlilere 7 milyon euro öneren Rus ekibi Spartak Moskova, olumsuz cevap aldı.
- Haber Merkezi
- 28.01.2021 - 14:03
- Güncelleme : 28.01.2021 - 14:19
Mesut Özil, Osayi ve Szalai transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen teklifleri ise kabul etmiyor.
İngiliz kulüplerinin ardından Rus ekibi Spartak Moskova'nın da 25 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı, ancak olumlu cevap alamadığı öğrenildi.
Ruslar, bonservis bedeli için 7 milyon euro önerirken, rakamı az bulan Fenerbahçe yönetiminin teklifi geri çevirdiği belirtildi.
F.BAHÇE 14 MİLYON EURO İSTİYOR
Bu sene mutlaka şampiyon olmak isteyen ve kadro bozmak istemeyen sarı-lacivertliler, milli oyuncunun değerinin EURO 2020'de daha da artacağını düşünüyor.
Kanarya'nın Ozan için düşündüğü bonservis bedeli ise 14 milyon euro.