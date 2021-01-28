Spartak Moskova, Ozan Tufan'ı istedi

Ozan Tufan için sarı-lacivertlilere 7 milyon euro öneren Rus ekibi Spartak Moskova, olumsuz cevap aldı.

Mesut Özil, Osayi ve Szalai transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen teklifleri ise kabul etmiyor.

İngiliz kulüplerinin ardından Rus ekibi Spartak Moskova'nın da 25 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı, ancak olumlu cevap alamadığı öğrenildi.

Ruslar, bonservis bedeli için 7 milyon euro önerirken, rakamı az bulan Fenerbahçe yönetiminin teklifi geri çevirdiği belirtildi.

F.BAHÇE 14 MİLYON EURO İSTİYOR

Bu sene mutlaka şampiyon olmak isteyen ve kadro bozmak istemeyen sarı-lacivertliler, milli oyuncunun değerinin EURO 2020'de daha da artacağını düşünüyor.

Kanarya'nın Ozan için düşündüğü bonservis bedeli ise 14 milyon euro.