Spartak Moskova'dan yeni teklif: Kerem Aktürkoğlu'na rest çekildi Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için teklifini yükseltti.

Haber Merkezi

Galatasaray'da uzun süredir adı gönderilecekler arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu için Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova, yeni bir teklif sundu.

İki takım arasında yapılan önceki görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı, ancak Rus ekibi bu kez daha cazip bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı.

TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon euro civarında sunduğu bonservis bedelini bonuslarla birlikte 12 milyon euroya çıkardı.

Ayrıca, oyuncuya daha önce teklif edilen 2.5 milyon euro yıllık ücret, kontratına eklenen 1 milyon euro bonusla birlikte 3.5 milyon euroya yükseltildi.

SATIŞ BEKLENTİSİ

Kerem Aktürkoğlu'nun Konyaspor karşısındaki performansı, Rus ekibinin ilgisini artırdı.

Galatasaray'ın bu yeni teklifi kabul etmesi halinde, Kerem'in Spartak Moskova'ya transferi gerçekleşebilir.

KONYA MAÇINDA GOL ATTI

Hatırlanacağı üzere Konyaspor karşılaşmasında iyi bir performans gösteren milli futbolcu iyi formunu bir de golle taçlandırmıştı.