SPK, Erencan transferini denetleyecek

Sermaye Piyasalar Kurulu, Beşiktaşlı avukat Aker Çıtak'ın şikayeti üzerine, Eyüpspor'un 4.2 milyon lira karşılığında kadrosuna kattığı Erencan Yardımcı transferini değerlendirme kararı aldı.

Erencan Yardımcı transferi gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Haftalardır Eyüpspor'un, oyuncuyu 'hülle' yoluyla alıp almadığı tartışılırken, Sermaye Piyasalar Kurulu'nun gelen şikayet üzerine transferi değerlendirme kararı aldığı belirtildi.

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaşlı avukat Aker Çıtak, 2 Şubat'ta CİMER üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmek, savcılığa ihbar edilmek üzere Galatasaray Futbol A.Ş. ve Eyüpspor hakkında şikayetçi oldu.

SPK'DAN CEVAP: DENETLEYECEĞİZ

Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada SPK'nın konuyu denetleyeceğini duyurdu.

4.2 MİLYON LİRAYA ALINDI, HİÇ OYNATILMADI

Galatasaray'ın 18 yaşındaki santrforu Erencan Yardımcı'nın, 4,2 milyon lira karşılığında 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer olması kamuoyunda büyük bir tartışma yaratmıştı.

Genç oyuncu, üzerinden haftalar geçmesine rağmen yeni takımında henüz hiç oynatılmadı.