Spor camiasından usta sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajları

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından spor camiasından art arda taziye mesajları yayınlandı.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası spor dünyasından art arda taziye mesajları geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak mesajında, "Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

SPOR CAMİASI ES GEÇMEDİ

Kulüplerden yapılan paylaşımlar ise şu şekilde:

Adana Demirspor: Türk müziğinin efsane sanatçılarından, Ferdi Tayfur’un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Alanyaspor: Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.

Antalyaspor: Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.

Beşiktaş: Türk müziğinin efsane isimlerinden, milyonların sevgilisi değerli sanatçı Ferdi Tayfur’un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.

Bodrum FK: Bir süredir tedavi gören usta sanatçı Ferdi Tayfur’un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatçıya Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Eyüpspor: Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe: Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Galatasaray: Türk müzik dünyasının değerli sanatçısı Ferdi Tayfur’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Göztepe: Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kasımpaşa: Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kayserispor: Türk müziğinin efsane isimlerinden değerli sanatçı Ferdi Tayfur’un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.

Rizespor: Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Samsunspor: Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sanatçının ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Eserleri ve unutulmaz şarkılarıyla her zaman hatırlanacaktır.

Sivasspor: Şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan, sesiyle Türk müziğine damga vuran Ferdi Tayfur’un vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz.

Trabzonspor: Türk müziğinin duayenlerinden, değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Tayfur’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı dileriz.

Adanaspor: Adanalı değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk müziğine değer katmış sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm Adana halkına başsağlığı diliyoruz.

Ankaragücü: Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ferdi Tayfur'a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyoruz.

Ankara Keçiörengücü: Türk müzik dünyasının değerli sanatçısı Ferdi Tayfur’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Bandırmaspor: Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendine has yorumu ve şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran efsane isim Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Çorum FK: Türk müziğinin efsane isimlerinden, milyonların sevgilisi değerli sanatçı Ferdi Tayfur’un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.

Fatih Karagümrük: Müzisyen ve sinema sanatçısı Ferdi Tayfur'un vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un başta ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

Iğdır FK: Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

İstanbulspor: Ferdi Tayfur. Başımız sağ olsun.

Manisa FK: Türk müziğinin efsane isimlerinden değerli sanatçı Ferdi Tayfur’un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.

Pendikspor: Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Altay: Değerli sanatçı Ferdi Tayfur’un vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Giresunspor: Türk müzik dünyasının unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm hayranlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

1461 Trabzon FK: Türk arabesk müziğinin usta ismi, değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’un vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik... Merhum Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz…