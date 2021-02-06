St. Etienne Başkanı: Galatasaray Feghouli'yi satmak istiyor

St. Etienne Başkanı Bernard Caiazzo, Mostafa Mohamed transferinde neler yaşandığını anlattı.

Galatasaray ile girdiği Mostafa Mohamed yarışını kaybeden St. Etienne'de başkan Bernard Caiazzo önemli açıklamalarda bulundu.

El Captain'a konuşan başkan, Zamalek'in kararına şaşırdıklarını söylerken, "Zamalek'in kararı ilginç ve şaşırtıcı. Zamalek'e nakit 5 milyon dolar önerdik. Şu anda herkes finansal krizde, bizim teklifimize rağmen Zamalek neden 2 milyon doları kabul etti?" dedi.

"FEGHOULI'Yİ SATMAK İSTİYORLAR"

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için Feghouli'yi elden çıkarmaya hazır olduğunu da söyleyen Caiazzo, "Dürüst olalım, Galatasaray parayı hemen ve düzenli ödemeyecek. Mustafa Muhammed'i kadrolarına katmak için bir oyuncu göndermek zorundalardı (Mbaye Diagne) ve bununla birlikte Cezayirli Sofiane Feghouli'yi de satmak istiyorlar. Muhammed, St. Etienne'e gelmek istedi ancak ne oldu, bilemiyorum." ifadelerini kullandı.