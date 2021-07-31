Steaua Bükreş'in sahibi Becali: Morutan yüzde 99 Galatasaraylı

FSCB finansörü Gigi Becali, Morutan'ın büyük bir olasılıkla Galatasaray'a satılacağını belirtti.

Transfer sezonunda hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'de Galatasaray'ın transfer hedeflerinden Morutan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Steau Bükreş Kulübü'nün sahibi Gigi Becali, sarı kırmızılı kulübün ilgilendiği Morutan'ın transferinin büyük ihtimalle gerçekleşeceğini yineledi.

MORUTAN YÜZDE 99 GALATASARAY'DA

Becali, "Morutan, %99 ihtimalle Galatasaray'a transfer olacak." diyerek transfer piyasasını hareketlendirdi.

FCSB 7 MİLYON EUROYA KADAR İNDİ

Romanya'dan ProSport'ta yer alan habere göre ise; FCSB, Morutan için 10 milyon eurodan 7 milyon euroya kadar indi. Galatasaray ise teklifini 5 milyon euroya kadar yükseltti.

"MORUTAN ÇOK İYİ FUTBOLCU"

Fatih Terim, PSV Eindhoven ile oynanan rövanş maçı öncesi Morutan'ı istediğini dile getirmişti.

Terim, "Morutan çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. O nasıl bize haber yollamış, bizim az paramız olduğunu biliyor herhalde, zayıf oynuyorum ki az para olsun beni alsınlar. Makul bir paraya herhalde Galatasaray yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de daha önce abileri burada verdi. Hagi, Popescu ve Ilie hala buradalar. Top ayağındayken herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği bir oyuncu, gelişeceğini de düşünüyorum, ben de onu beğeniyorum." ifadelerini kullanmıştı.

104 MAÇTA 14 GOL 30 ASİST

22 yaşındaki Romen futbolcu Olimpiu Morutan'ı FCSB, 2018 yazında Botosani'den 700 bin euro'ya transfer etmişti. Morutan, FCSB formasıyla çıktığı 104 maçta 14 gol atıp 30 asist yaptı.