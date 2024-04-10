Stefan Savic gelişmesi! Beşiktaş, peşini bırakmıyor Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmak için görüştüğü ancak istediği ücreti fazla bulmasıyla transferinden vazgeçtiği Stefan Savic için yeniden devreye gireceği belirtildi.

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Bu sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren Süper Lig'de ezeli rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş'ta iyi bir kadro kurmak adına çalışmalar devam ediyor.

Savunma bölgesinin ortasını tecrübeli bir futbolcuyla güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı takımın gündemine İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'in stoperi Stefan Savic gelmişti.

Karadağlı futbolcunun transferinde inisiyatif kullanan menajer Ayhan Yeşilbaş, başarılı futbolcunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Oyuncunun istediği ücret çok yüksekti"

Radyospor'a konuşan Yeşilbaş, sözlerine şu şekilde başladı:

Ara transfer döneminde de Beşiktaş'la görüşmüştük. Ama oyuncunun istediği ücret çok yüksekti. Normalde kendisi alacaklarını bırakıp Atletico Madrid'ten serbest oyuncu statüsünde çıkacaktı.

"Yaz dönemi için süreç devam ediyor"

Oyuncunun şartları hakkında bilgi veren Ayhan Yeşilbaş, şunları dedi:

İmza parası da istedi. Ama yaz dönemi için süreç devam ediyor. Bir görüşme daha yapacağız. Oyuncu 4 milyon euro'nun üzerinde bir rakam talep etti, artı imza parası vardı.

"Savic ile yeni bir görüşme yapacağız"

Ayhan Yeşilbaş, Savic'le yeni bir görüşmenin yapılacağını söyledi.

Çok yüksek bir rakam olduğu için Beşiktaş uygun görmedi. Şimdi Savic ile yeni bir görüşme yapacağız. 2025 yazına kadar sözleşmesi var; ama serbest çıkacak Atletico Madrid'ten, alacaklarını bırakacak

Atletico Madrid'le 291 maça çıktı

2015 yılından bu yana Atletico Madrid'in formasını giyen Stefan Savic, İspanyol devinin formasını 291 maçta giydi.

33 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle mücadele etti.

3 milyon euro piyasa değerine sahip deneyimli futbolcu Karadağ Milli Takımı ile de 74 maça çıkıp 9 kez ağları sarstı.