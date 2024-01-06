Stefan Savic'in Fenerbahçe'den istediği maaş Süper Lig devi Fenerbahçe, savunma bölgesine takviye yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin temas kurduğu Stefan Savic'in 4 milyon euro yıllık maaş istemesi moralleri bozsa da görüşmeler sürüyor.

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Fenerbahçe'nin stoper transferinde ilk rotası Atletic Madrid'den Stefan Savic oldu.

Karadağlı futbolcu için La Liga takımı ile masaya oturan sarı lacivertliler, resmi teklifini de iletti.

32 yaşındaki defans oyuncusunun kontratı Haziran 2024'te sona erecek. Fenerbahçe yönetimi ise bunu fırsat bilerek futbolcuyu kadroya katmak için çalışmalara başladı.

Sözleşmesinde 20 maç oynarsa kontratı otomatik uzar maddesi bulunan Savic'le devam etmek istemeyen Atletico Madrid yönetiminin oyuncunun bedelsiz olarak takımdan ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi.

Futbolcuyla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler ilk temasta istediği sonucu alamadı.

Yıllık 4 milyon euro istedi

Karadağlı oyuncu Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euro talep ederken, Ali Koç ve kurmaylarının bu ücreti aşağıya çekmek için çaba sarf ettiği de gelen haberler arasında.

Bu sezon İspanyol deviyle 13 maça çıkan deneyimli savunmacıyı Edin Dzeko'nun da ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.