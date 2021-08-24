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Stefano Denswil, Trabzonspor için geldi
Bordo-mavililer, Bologna forması giyen Stefano Denswil ile kiralık anlaşmasına vardı. Oyuncu gece saatlerinde Trabzon'a indi. Denswil'i taraftarlar karşıladı.
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 08:45
Uzun süredir sol stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın 28 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Stefano Denswil'i Türkiye'ye getirdi.
Bordo-mavililer oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki savunma oyuncusu gece geç saatlerde Trabzon'a ulaştı. Stefano Denswil'i bordo-mavili taraftarlar karşıladı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA SÖZLEŞME İMZALANACAK
Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katacağı Denswil, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.