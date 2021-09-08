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    Stefano Okaka, Başakşehir'de

    Başakşehir, Stefano Okaka ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 17:40
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    Stefano Okaka, Başakşehir'de

    Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Udinese'den forvet Stefano Okaka'yı transfer etti.

    Oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

    Başakşehir’den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Udinese kulübünde olan futbolcu Stefano Okaka'yı iki yıllığına kadrosuna kattı.

    77 NUMARAYI GİYECEK

    İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı forvet oyuncusu, Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir.

    Takımımızda 77 numarayı giyecek olan Stefano Okaka'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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