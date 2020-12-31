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    St.Etienne, Abdülkadir Ömür'ü istiyor

    St.Etienne, Abdülkadir Ömür'ü istiyor

    Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, bu sezon düşüşe geçmesine rağmen Fransız takımlarının listesinden çıkmıyor. 21 yaşındaki futbolcunun son talibi St.Etienne oldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 12:52
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 13:09
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    Fransızların Türk oyunculara olan ilgisi devam ediyor...

    Zeki Çelik, Umut Meraş, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'nın ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'nın yolunu tutabilir.

    Bu sezon düşüşe geçmesine rağmen transfer teklifleri almaya devam eden Ömür'ün son talibi St.Etienne oldu.

    St.Etienne, Abdülkadir Ömür ü istiyor #1

    TRABZONSPOR 15 MİLYON EURO İSTİYOR

    Yıllardır Abdülkadir'i satmakta direnen Trabzonspor'un, bu kez transfere olumlu yaklaştığı ve St.Etienne'den 15 milyon euro istediği belirtildi.

    Fransızların devre arası ya da sezon sonunda oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

    Tarafların ilerleyen günlerde masaya oturması bekleniyor.

    St.Etienne, Abdülkadir Ömür ü istiyor #2

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