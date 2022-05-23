Steve McClaren, Manchester United'da Erik ten Hag'ın yardımcısı olacak

Manchester United'ın yeni menajeri Erik ten Hag'ın yardımcıları belli oldu. İngiltere Milli Takımının eski teknik direktörü de yardımcı ekibinde yer alacak.

Ajax'a veda eden Erik ten Hag'ın Manchester United kariyeri başlıyor.

Yeni sezondan itibaren Kırmızı Şeytanlar'ı çalıştıracak Hollandalı menajerin takımdaki yardımcıları da belli oldu.

Erik ten Hag'ın iki yardımcısından biri, Ajax'ta da birlikte çalıştığı Mitchell van der Gaag olacak.

21 yıl sonra Manchester United'a geri döndü

Hollandalı menajerin diğer yardımcısı ise İngiliz futbolunun ünlü simalarından Steve McClaren olacak.

Son olarak Derby'de danışmanlık rolünü üstlenen McClaren, 2006'da İngiltere Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilmiş ve takımın başında 18 maça çıkmıştı.

Bunun öncesinde yine milli takımda Sven-Göran Eriksson'un yardımcılığını üstlenen McClaren, 1999-2001 yılları arasında ise Manchester United'de Alex Ferguson'un ekibinde yer alıyordu.

Wolfsburg, Twente, Newcastle United, QPR, Derby gibi önemli takımları da çalıştıran 61 yaşındaki antrenör 2001-2006 yılları arasında 5 sene Middlesbrough'yu çalıştırmıştı.