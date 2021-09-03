Steven Caulker, Kayserispor'la anlaştı

Kayserispor, Mame Thiam’ın ardından Fenerbahçe’den bir transfer daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK’nın çok istediği tecrübeli savunmacı Steven Caulker ve kulübüyle anlaştı

Kayserispor’dan savunmaya önemli hamle... Hikmet Karaman yönetimindeki sarı-kırmızılılar, uzun süredir ikna etmeye çalıştığı Steven Caulker’da mutlu sona ulaştı.

Kayserispor, Fenerbahçe ’nin gözden çıkardığı İngiliz stoper ile her konuda anlaşmaya vardı.

İMZALAR ATILACAK

Özellikle eski hocası Erol Bulut’un Gaziantep FK’ya çok istediği Caulker’a, Kayserispor’un daha yüksek bir teklif yaptığı öğrenildi. Tarafların en kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

32 MAÇTA OYNADI

Alanyaspor ’da geçtiğimiz sezon 32 lig maçına çıkan ve stoper olmasına rağmen 3 gol, 2 asistlik de skor katkısı sağlayan 1.91’lik Caulker, transfer döneminin başında Fenerbahçe ile anlaşmıştı.

Ancak yeni teknik direktör Vitor Pereira’nın kadroda düşünmediği başarılı savunmacı, sarı- lacivertlilerde tek bir resmi maça çıkamadan, ayrılmış oldu.