Steven Nzonzi resmen Konyaspor'da

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasını iki beraberlik alarak tamamlayan Konyaspor, sürpriz bir transfer gerçekletirdi.

Aleksandar Stanojevic yönetimindeki yeşil-beyazlılar, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de Galatasaray formasını giyen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

"Yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz"

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Konyaspor'umuz, Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile sözleşme imzaladı.



Konyaspor Kulüp Binası'nda düzenlenen imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyemiz Adem Bulut hazır bulundu.



Orta saha bölgesinde görev yapan Fransız futbolcu, Stoke City, Blackburn Rovers, Roma, Sevilla, Rennes takımlarında forma giydi. Nzonzi, son olarak Katar Ligi ekibi Al-Rayyan SC de yaklaşık 2 sezon oynadı. Bir yıllık imza attığımız Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.



Tecrübeli orta saha takımımızda 37 numaralı formayı terletecek.



Steven Nzonzi'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz.