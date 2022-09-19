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    Stuttgart, Dan-Axel Zagadou'yu transfer etti

    Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Borussia Dortmund'dan ayrılmasının ardından bonservisi elinde bulunan Fransız stoper Dan-Axel Zagadou'yu renklerine bağladı.
    • 19.09.2022 - 20:03
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    Stuttgart, Dan-Axel Zagadou'yu transfer etti

    Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Borussia Dortmund ile yollarını ayrılmasından sonra bonservisi elinde bulunan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dan-Axel Zagadou'yu kadrosuna kattı.

    2026'ya kadar sözleşme imzalandı

    Kulüpten yapılan açıklamada Fransız stoper ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Ayrıca Zagadou'nun 23 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

    Stuttgart, Dan-Axel Zagadou yu transfer etti #1

    "Burada olduğum için çok mutluyum"

    İmza sonrası açıklamalarda bulunan Zagadou, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana duydukları güven için Stuttgart'taki yetkililere çok teşekkür ederim. Çok yakında yeni takım arkadaşlarımla sahada olmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

    Beşiktaş'ın gündemine gelmişti

    Transfer döneminde Dan-Axel Zagadou'nun adı Beşiktaş ile de anılmıştı. Geride kalan sezon Borussia Dortmund'da 22 maçta forma giyen Zagadou daha önce PSG formasını da giymişti.

    Stuttgart, Dan-Axel Zagadou yu transfer etti #2


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