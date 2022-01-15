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    Şükrü Hanedar Eyüpspor'la görüşüyor

    Galatasaray'da uzun yıllar Fatih Terim'in ekibinde yer alan idari direktör Şükrü Hanedar Eyüpspor ile sportif direktörlük görevi için görüşüyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2022 - 14:02
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    Şükrü Hanedar Eyüpspor'la görüşüyor

    Fatih Terim’in Galatasaray’dan ayrılmasının ardından teknik ekiple de yollar ayrılmıştı.

    Terim'le yolların ayrılmasının ardından Şükrü Hanedar görevinden istifa etmişti.

    EYÜPSPOR’LA GÖRÜŞÜYOR

    Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim'in yanında uzun yıllardır görev yapan Hanedar Eyüpspor'la sportif direktörlük görevi için görüşüyor.

    Hanedar, Fatih Terim'in Fiorentina yıllarında da hocayla birlikte İtalya'da görev yapmıştı.

    Şükrü Hanedar Eyüpspor la görüşüyor #1


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