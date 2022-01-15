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Şükrü Hanedar Eyüpspor'la görüşüyor
Galatasaray'da uzun yıllar Fatih Terim'in ekibinde yer alan idari direktör Şükrü Hanedar Eyüpspor ile sportif direktörlük görevi için görüşüyor.
- Haber Merkezi
- 15.01.2022 - 14:02
Fatih Terim’in Galatasaray’dan ayrılmasının ardından teknik ekiple de yollar ayrılmıştı.
Terim'le yolların ayrılmasının ardından Şükrü Hanedar görevinden istifa etmişti.
EYÜPSPOR’LA GÖRÜŞÜYOR
Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim'in yanında uzun yıllardır görev yapan Hanedar Eyüpspor'la sportif direktörlük görevi için görüşüyor.
Hanedar, Fatih Terim'in Fiorentina yıllarında da hocayla birlikte İtalya'da görev yapmıştı.