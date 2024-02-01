Süleyman Hurma'dan çapırcı sözler: Galatasaray oyuncunun aklını çelmek istiyor Galatasaray'ın sol bek için listesinde olan Levent Mercan'ın kulübü Fatih Karagümrük'ün başkanı olan Süleyman Hurma, sarı-kırmızılıları oyuncunun aklını çelmekle suçladı.

ensonhaber.com

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın yerine yerli bir oyuncu istiyor.

Fatih Karagümrüklü Levent Mercan'ı transfer listesine ekleyen sarı-kırmızılı takım hakkında kulüp başkanı Süleyman Hurma'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"Oyuncuyu ucuza kapatmak için menajeriyle görüşüyorlar..."

Ertem Şener'in YouTube kanalında yaptığı açıklamaya göre; Süleyman Hurma söz konusu transferin kendisine sorulması üzerine şunları söyledi:

Galatasaray her zamanki gibi oyuncuyu benden değil menajerinden istiyor. Tabii ki oyuncuyu ikna edip ucuza almak için. Bize de yazık, yarın maçımız var.

Galatasaray'ın cevabı merakla bekleniyor

Süleyman Hurma yaptığı açıklamada açık bir şekilde Galatasaray'ı, transferi ucuza kapatmak için önce futbolcunun menajeriyle görüşmekle suçladı. Bu da transfer kurallarına aykırı bir durum...

Bu sözlerin ardından sarı-kırmızılı takımın nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.