Süleyman Luş, Galatasaray'dan ayrıldı Galatasaray, kulübün altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Süleyman Luş ile yollarını ayırdığını açıkladı. Savunma oyuncusu, bu vedanın ardından 1. Lig ekibi Çorum FK'ya transfer oldu.

İHA

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, altyapıdan yetişen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Süleyman Luş ile yollarını ayırdığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Altyapımızdan yetişen Süleyman Luş’a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Çorum FK'ya transfer oldu

Sarı-kırmızılı takımdan ayrılan genç futbolcu, 1. Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.