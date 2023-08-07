Süleyman Luş, Galatasaray'dan ayrıldı

İHA
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, altyapıdan yetişen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Süleyman Luş ile yollarını ayırdığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Altyapımızdan yetişen Süleyman Luş’a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.
Çorum FK'ya transfer oldu
Sarı-kırmızılı takımdan ayrılan genç futbolcu, 1. Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.