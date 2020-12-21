Sumudica: İki tane takımdan bol sıfırlı teklif aldım

Gaziantep'in başarılı teknik direktörü Sumudica, Arabistan ve Avrupa'dan transfer teklifleri aldığını söyledi.

Fenerbahçe galibiyetinin ardından Romanya basınına konuşan Sumudica, önemli açıklamalarda bulundu.

''GELECEĞİM İÇİN ÇOK KRİTİK BİR HAFTA''

Sumudica, ''İki tane teklif aldım ve bu teklifler çok hoşuma gitti. Çok heyecanlandım, nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Şu an için Gaziantep ile sözleşmem devam ediyor, kesin bir şey söyleyemem. 6 tane 0'lı bir teklif, görünce gözlerime inanamadım. Bu hafta benim kariyerim için çok belirleyici olacak. Geleceğim adına çok önemli bir haftaya giriyorum.'' sözlerini kullandı.

''TÜRKİYE'DEN DEĞİL, ARABİSTAN VE AVRUPA"

Romanyalı teknik adam, ''Türkiye'den bir teklif yok. Aldığım teklifler Arabistan ve Avrupa'dan geldi. Gaziantep bu sene evinde hiç yenilmedi. 13 maçtır yenilmiyoruz.'' şeklinde konuştu.

''BANA TÜRK PASAPORTU ÖNERDİLER''

Sumudica ayrıca ''Romanya pasaportumu asla bırakmak istemem. Bir gün tekrar orada çalışmak da istiyorum. Türk vatandaşı olmamı teklif ettiler, bana Türk pasaportu önerdiler. Bu çok anlamlı bir hareketti.'' dedi.