Sumudica: Maxim, büyük takımların istediği bir oyuncu

Ülkemizde Kayserispor, Gaziantep FK ve Rizespor gibi takımları çalıştıran Marius Sumudica, Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski öğrencisi Alexandru Maxim ile ilgilendiğini açıkladı.

Marius Sumudica, bu sezon attığı 11 golle dikkatleri üzerine çeken Gaziantep FK'nın başarılı orta saha oyuncusu Alexandru Maxim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İSTİYOR"

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Maxim'le ilgilendiğini söyleyen Rumen teknik adam, "Maxim, Türkiye'de büyük takımların istediği bir oyuncu. Benimle birlikte çok gelişti. O bir takım lideri. Başlarda içine kapanık bir çocuk zannetmiştim ama yanılmışım. Onu maksimumuna ulaştırmayı başardım. Türkiye'deki dev takımların dikkatini çekti. Beşiktaş ve Galatasaray onunla ilgileniyor. Onunla çalıştığım ve kariyerinde iz bıraktığım için kendimle gurur duyuyorum." dedi.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

30 yaşındaki futbolcunun Gaziantep ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.