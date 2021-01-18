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    Sumudica, Rizespor ile anlaştı

    Sumudica, Rizespor ile anlaştı

    Gaziantep FK ile yollarını ayıran Sumudica, Rizespor yönetimiyle el sıkıştı. Rumen teknik adamın ilk maçı, eski takımına karşı olacak.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 13:31
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    Son olarak Yeni Malatyaspor'a 4-1 yenilen Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı.

    Ligde oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan, Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'a elenen Rizespor'da yönetim, takımın başına Sumudica'yı getirmeye hazırlanıyor.

    PRENSİPTE ANLAŞILDI

    Gaziantep FK ile yollarını ayıran Rumen teknik adam ile prensip anlaşmasına varan Karadeniz ekibi, başarılı çalıştırıcıyı Rize'ye davet etti.

    Sumudica, Rizespor ile anlaştı #1

    SON BİR GÖRÜŞME YAPILACAK

    Bugün ya da yarın Rize'ye gidecek olan Sumudica'nın, son görüşmelerin ardından mavi-yeşilli ekiple 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Sumudica, yeni takımıyla ilk maçına ise Gaziantep'e karşı çıkacak.

    Sumudica, Gaziantep FK'ya gözyaşlarıyla veda etti HABERİ

    Sumudica, Rizespor ile anlaştı #2

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