Sumudica, Rizespor ile anlaştı

Sumudica, Rizespor ile anlaştı

Gaziantep FK ile yollarını ayıran Sumudica, Rizespor yönetimiyle el sıkıştı. Rumen teknik adamın ilk maçı, eski takımına karşı olacak.

Son olarak Yeni Malatyaspor'a 4-1 yenilen Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı.

Ligde oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan, Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'a elenen Rizespor'da yönetim, takımın başına Sumudica'yı getirmeye hazırlanıyor.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Gaziantep FK ile yollarını ayıran Rumen teknik adam ile prensip anlaşmasına varan Karadeniz ekibi, başarılı çalıştırıcıyı Rize'ye davet etti.

SON BİR GÖRÜŞME YAPILACAK

Bugün ya da yarın Rize'ye gidecek olan Sumudica'nın, son görüşmelerin ardından mavi-yeşilli ekiple 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sumudica, yeni takımıyla ilk maçına ise Gaziantep'e karşı çıkacak.

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