Süper Lig devleri peşinde! Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de kalacak mı? Sözleşmesi Haziran itibarıyla sona eren Michy Batshuayi'nin durumunu Süper Lig'in dev kulüpleri yakından takip ediyor.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu topladığı 99 puanla ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe, şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.

Sezonun kupasız kapatılmasının ardından sarı-lacivertliler, teknik direktörü İsmail Kartal'a veda etmiş ve göreve dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getirmişti.

Portekizli isimle gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de bir yandan da kadro yapılanması sürüyor.

Mourinho kalmasına sıcak yaklaşıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu konu hakkında önemli açıklamalara imza attı.

Koç, teknik direktör Jose Mourinho'nun sözleşmesi Haziran'da sona eren Michy Batshuayi'nin takımda kalmasına sıcak baktığını aktardı.

"Türkiye'den başka kulüpler de bakıyor"

Ali Koç, Belçikalı golcünün geleceği hakkında şunları dedi:

Batshuayi'den çok memnunuz, kontratı bitti, opsiyonu yok. Çok seviliyor, çok pozitif bir karakter. Hoca sıcak bakıyor Batshuayi'ye. Görüşmeler devam ediyor. Türkiye'den başka kulüpler de bakıyor.

Süper Lig'in dev kulüpleri yakından takip ediyor

Bu açıklamaların ardından ise golcü futbolcu ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, forvet oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor.

Hücum hattını zenginleştirmek isteyen 3 büyük kulüp bonservisini eline alan yıldız isim için harekete geçti.

Avrupa'dan da talipleri bulunan Batshuayi'nin geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Fenerbahçe'de 75 maçta 44 gol attı

Türkiye kariyerine Beşiktaş'la başlayan 30 yaşındaki isim, 2 sezondur sarı-lacivertli formayı giyiyor.

8.5 milyon euro piyasa değerine sahip Batshuayi, Fenerbahçe formasını 75 kez giydi. Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda 44 kez ağları sarsarken 5 kez de gol pası verdi.