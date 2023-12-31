Süper Lig ekipleri Mohamed Elneny'i istiyor Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Mısırlı oyuncu Mohamed Elneny'i kadrosuna katmak istiyor. Arsenal forması giyen orta saha oyuncusunun transferi için somut ilgiyi gösteren kulübün ise bordo-mavililer olduğu öne sürüldü.

ensonhaber.com

2015-2016 sezonunun devre arasında Basel'den Arsenal'e transfer olan ve 2019-2020 sezonunda 1 sezonluğuna Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'nin geleceği belli oluyor.

İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan orta saha oyuncusu için Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor transfer yarışına girdi.

Forma şansı bulmak için ayrılacak

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 31 yaşındaki Mısırlı yıldız Arsenal ile sözleşmesinde son senesine girerken, daha fazla forma şansı bulabilmek için transfer olmak istiyor.

Trabzonspor'un somut ilgisi var

Bu sezon Premier Lig'de sadece 1 maçta forma giyebilen Elneny için birçok takım harekete geçerken Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yıldız ismin transferinde öne çıkan takımlar olduğu öne sürüldü.

Bordo-mavili takımın ise Elneny'e somut bir ilgisinin olduğu aktarıldı.

Aynı zamanda Suudi Arabistan Ligi'nden de takımların oyuncu için görüşmelere başlamak istediği iddia edilirken, Elneny'nin ara transfer döneminde geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta forma giymişti

2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Elneny, siyah-beyazlılarda 36 maça çıkmış, 1 gol ve 4 asistle oynamıştı.

Mısır Milli Takımı'yla da 94 maça çıkan tecrübeli isim takımına 8 gollük katkı sağladı.