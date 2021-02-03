Süper Lig, transfer sayısında Avrupa'yı solladı

5 büyük ligde toplam 140 transfer yapılırken, Süper Lig ekipleri ise 120 oyuncu alarak ara transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi.

Süper Lig ekipleri, ara transferler baz alındığında son 7 sezonun en hareketli dönemini geride bıraktı.

Kulüpler 120 transferle, 2014 yılından bu yana transfer edilen oyuncu sayısında en yüksek rakama ulaştı.

Kulüplerin transfer sayıları şu şekilde:

BB.Erzurumspor: 13

Konyaspor: 11

Fatih Karagümrük: 10

Kayserispor: 8

Denizlispor: 8

Yeni Malatyaspor: 7

Alanyaspor: 6

Kasımpaşa: 6

Ankaragücü: 6

Galatasaray: 5

Göztepe: 5

Başakşehir: 5

Gençlerbirliği: 5

Fenerbahçe: 4

Gaziantep: 4

Hatayspor: 4

Rizespor: 4

Sivasspor: 4

Trabzonspor: 3

Beşiktaş: 2

Antalyaspor: 0

5 BÜYÜK LİGDE 140 TRANSFER YAPILDI

Süper Lig ekiplerinin 120 oyuncuya karşı yükümlülük altına girdiği bu dönemde, ekonomik açıdan Süper Lig’den çok daha iyi olan Avrupa’nın 5 büyük liginde ise toplam 140 oyuncu transferi gerçekleşti.

İngiltere’de takımlar toplamda 23 oyuncuyu renklerine bağlarken, Almanya’da 25, İspanya’da 28, İtalya’da 42 ve Fransa’da ise 22 futbolcu transferi yapıldı.

Bir başka deyişle, 5 büyük ligdeki toplam 98 takımın transfer sayısı ortalaması 1,42 olurken, Süper Lig takımlarında bu rakam 5,71 oldu.

Böylece yaz döneminde 248 transferle Avrupa’nın 5 büyük ligine oranla daha çok futbolcu alımı yapılan Süper Lig, kış sezonunda da açık ara ilk sırada yer aldı.