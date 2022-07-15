Süper Lig'de oyuncu satışında zirve Fenerbahçe'nin

Beşiktaş, 2019’dan bu yana vedalaştığı oyunculardan Garry Medel dışında kimseden tek kuruş kazanamadı. Aynı sürede Fenerbahçe 39.8 milyon euro, Galatasaray ise 19.3 milyon euro kazandı.

Süper Lig’de transfer sezonu devam ederken kulüpler kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Takımlar, yeni transferlerin dışında ellerindeki başarılı oyuncuları da başka takımlara satarak gelir elde ediyor. Ancak Beşiktaş’ta oyuncu satışı pek de istenildiği gibi gitmiyor.

Beşiktaş, 29 Ağustos 2019’da Garry Medel’i 1.5 milyon euro bonservisle Bologna’ya satarken, bu aynı zamanda siyah-beyazlıların bonservis geliri elde ettiği son transfer oldu.

O tarihten bu yana hiçbir oyuncusundan gelir elde edemeyen Beşiktaş, son olarak genç sol bek Rıdvan Yılmaz için Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’la yapılan görüşmelerde bu şanssızlığını kırmaya çok yaklaşmasına rağmen Almanların son anda caymasıyla bu da suya düşmek üzere.

Beşiktaş 3 yıldır oyuncu satamıyor

Siyah-beyazlılar, 2019-20 sezonundan sonra tam 59 kez bir oyuncusu ile yollarını ayırırken yaparken bazı futbolcularla vedalaştı ya da kiralık gönderdi. Beşiktaş, buna rağmen söz konusu isimlerinden hiçbirinden kazanç sağlayamadı.

Fenerbahçe zirvede

Bu süreçte siyah beyazlıların ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ile Galatasaray ise yaptıkları satışlardan önemli kazanç elde etmeyi başardı.

3 Büyükler içinde Fenerbahçe toplamda 38 milyon 860 bin euroluk transfer geliri ile zirveye çıktı. Galatasaray da transferde 19 milyon 390 milyon euroluk gelir elde etti.