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Süper Lig'de transfer dönemi açıldı
Süper Lig'de ara transfer dönemi resmen başladı. Takımlar bugün itibarıyla kadrolarına yeni isimler katabilecek.
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 09:10
- Güncelleme : 05.01.2021 - 09:57
Koronavirüs yüzünden sıkışan fikstür nedeniyle bu sezon devre arası yapılamayacak olan Süper Lig'de, ara transfer dönemi resmen başladı.
Takımlar 1 aylık süreçte kadrolarını güçlendirebilecek.
1 ŞUBAT'TA SONA ERECEK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre, transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek.
Öte yandan takımlarına takviye yapmak isteyen kulüpler, TFF'den gelen açıklamaya göre hareket edecek ve harcama limitlerini aşmamaya çalışacak.
Harcama limitleri şu şekilde:
Galatasaray: 499 milyon TL (55.4 milyon euro)
Fenerbahçe: 409 milyon TL (45.4 milyon euro)
Beşiktaş: 338 milyon TL (37.5 milyon euro)
Başakşehir: 279 milyon TL (31 milyon euro)
Trabzonspor: 205 milyon TL (22.7 milyon euro)