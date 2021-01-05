Süper Lig'de transfer dönemi açıldı

Süper Lig'de ara transfer dönemi resmen başladı. Takımlar bugün itibarıyla kadrolarına yeni isimler katabilecek.

Koronavirüs yüzünden sıkışan fikstür nedeniyle bu sezon devre arası yapılamayacak olan Süper Lig'de, ara transfer dönemi resmen başladı.

Takımlar 1 aylık süreçte kadrolarını güçlendirebilecek.

1 ŞUBAT'TA SONA ERECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre, transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek.

Öte yandan takımlarına takviye yapmak isteyen kulüpler, TFF'den gelen açıklamaya göre hareket edecek ve harcama limitlerini aşmamaya çalışacak.

Harcama limitleri şu şekilde:

Galatasaray: 499 milyon TL (55.4 milyon euro)

Fenerbahçe: 409 milyon TL (45.4 milyon euro)

Beşiktaş: 338 milyon TL (37.5 milyon euro)

Başakşehir: 279 milyon TL (31 milyon euro)

Trabzonspor: 205 milyon TL (22.7 milyon euro)