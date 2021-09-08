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    Süper Lig'de transfer sezonu kapanıyor

    Süper Lig'de transfer sezonu kapanıyor

    Süper Lig'de transfer sezonu bu gece kapanıyor. Takımların son gün çalışmaları devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 09:35
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    Süper Lig'de 10 Haziran'da başlayan transfer sezonu, bu gece 23.59 itibarıyla sona eriyor. Takımlar kadrolarına son takviyeleri yapacak.

    GALATASARAY'DA GÜNDEM ORTA SAHA

    Fatih Terim'in istediği Regista transferi için Gedson Fernandes, Nampalys Mendy ve Mohamed Elneny arasında mekik dokuyan sarı-kırmızılılar, henüz bu bölgeye takviyede bulunamadı.

    Tahtanın kapanmasına saatler kala bu konuda bir adım atmak isteyen Galatasaray'ın, yerli kaleci için de son bir şans arayacağı öğrenildi.

    Süper Lig de transfer sezonu kapanıyor #1

    FENERBAHÇE KANAT BEK ARIYOR

    Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Vitor Pereira'nın sistemine uygun bir kanat bek henüz bulamadı. Kolasinac'la görüşen sarı-lacivertliler, sağ ve sol kanat bek için henüz bir isimle anlaşamadı. Transferin son gününde bu iki mevki için çalışmalar süreceğe benziyor.

    Süper Lig de transfer sezonu kapanıyor #2

    BEŞİKTAŞ'TA KADRO TAMAM

    12 transferle nokta atışı transferler yapan Beşiktaş'ta, Bayern Münih'li sağ bek Bouna Sarr dışında kadroya bir ekleme yapılması beklenmiyor. Büyük bir sürpriz olmazsa bugün, siyah-beyazlılar için diğer takımlara göre daha sakin geçecek.

    Süper Lig de transfer sezonu kapanıyor #3

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