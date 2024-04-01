Süper Lig'in 3 dev kulübü Juan Cuadrado'nun peşinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un İtalyan ekibi Inter'le sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Juan Cuadrado'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

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Bu sezonun başında uzun yıllar formasını giydiği Juventus'tan ayrılan ve bir diğer İtalyan ekibi Inter'le 1 yıllık sözleşmeye imza atan Juan Cuadrado, Serie A'da şampiyonluğa koşan takımıyla yol ayrımında.

Kontratı sezon sonunda tamamlanacak ve bonservisini eline alacak olan Kolombiyalı futbolcuya Süper Lig'in 3 dev kulübü talip oldu.

Cuadrado için harekete geçildi

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız oyuncu için harekete geçti.

Geçtiğimiz sezon başında adı sıklıkla Türkiye ile anılan ancak bir sezon daha üst düzey bir ligde yer almak istediği için Inter'de kalan Cuadrado'nun sezon sonunda gelecek tekliflere sıcak bakacağı söylendi.

Bu sezon 9 maça çıktı

Bu sezon aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Cuadrado, Inter formasını yalnızca 9 resmi maçta giydi.

Tecrübeli isim, bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.