Süper Lig'in dişli takımı bombayı patlattı! Mario Balotelli ile anlaşma tamam Adana Demirspor’un anlaşmaya vardığı Mario Balotelli, 15 Eylül gecesi Adana'da olacak.

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Süper Lig'de transfer sezonunun kapanmasına saatler kala, son gün bombaları patlamaya devam ederken çok konuşulacak sürpriz bir gelişme yaşandı.

Adana Demirspor eski futbolcusu Mario Balotelli ile anlaşmaya vardı.

Sion ile sözleşmesini fesheden İtalyan golcünün bu gece Adana'ya gelerek takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Balotelli, Türkiye'deki süper lig maçlarında seviyenin İtalyan Ligi'nden daha yüksek olduğunu söylemişti. İtalyan yıldız "Bir kaç Serie A maçını izlerken bunları Türkiye'deki futbola benzettim. Hatta Süper Lig'de seviye neredeyse daha yüksek." ifadesini kullanmıştı.

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Başkan Sancak "Tekrar gelse alırım" demişti

Öte yandan Adana Demirspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Balotelli'nin vedası için başkan Murat Sancak açıklamasında şöyle konuştu:

Balotelli ile ilgili açıklamadığım bir şey açıklayayım. Eğer göndermemiş olsaydım hoca gidecekti. Hocanın şartı oydu. Bazen uyum açısından önemli. Bazen anlaşamıyorsun. Balotelli misyonunu tamamlamıştı. Tekrar gelse alır mıyım, alırım tabii. Onu seyrettiğim zaman zevk duyan bir adamım. Bugün Sion'un oyuncusu yapacak bir şey yok.

Ne olmuştu?

Adana Demirspor'un 2021/22 sezonunda İtalyan ekibi Monza'dan kadrosuna kattığı ve Adana ekibi ile 35 resmi maça çıkarken 19 gol 7 asistlik performans sergilemesinin yanında taraftarın da sevgilisi olan Mario Balotelli, Süper Lig macerasının ardından Sion'a transfer olmuştu.