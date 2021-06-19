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    Süper Lig'in en hazırı Trabzonspor

    Süper Lig'in en hazırı Trabzonspor

    Gervinho, Bruno Peres, Hamsik ve Koita gibi yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor, rakipleri hala hocalarını bile belirleyememişken lige en hazır şekilde giriyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 10:26
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    Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor , yeni sezon planlaması ve yaptığı transfer hamleleriyle rakiplerine önemli fark attı...

    Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kadro çalışmalarına çok erkenden başlayan mordo-mavililer, lig biter bitmez Gervinho ve Bruno Peres hamleleri ile bombaları patlattı.

    KADRO HAZIR

    Devamında Marek Hamsik’in transferini bitiren Trabzonspor, son olarak Fode Koita’ya imzayı attırdı. Sağ bek, forvet, kanat ve orta alanı güçlendiren Karadeniz ekibinde, satış listesi de çok önceden hazırlanmıştı.

    Süper Lig in en hazırı Trabzonspor #1

    RAKİPLERİNİN ÖNÜNDE

    İyi teklif gelmesi halinde Uğurcan Çakır, Djaniny ve Ekuban’ı satmayı planlayan Trabzonspor, bu üçlüden toplam30milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.

    Fırtına’nın transferde yaptığı bu hamleler, rakiplerinin durumuna bakıldığında daha da önemli hale geliyor. Çünkü İstanbul’un 3 büyük kulübün de henüz teknik direktör bile belli değil. Üstelik Galatasaray ile Fenerbahçe ’de seçim süreci var.

    Mevcut durumda, şampiyonluk mücadelesi vereceği rakiplerinin çok önünde olan Trabzonspor, yeni sezon kampına ciddi avantajla başlayacak.

    Süper Lig in en hazırı Trabzonspor #2

    28 HAZİRAN’DA TOPBAŞI YAPILACAK

    28 Haziran’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde topbaşı yapacak olan Trabzonspor, sonrasında 4-5 Temmuz’da Riva’da kampa girecek.

    Bu sürece kadar yabancı forvet takviyesini de gerçekleştirmeyi hedefleyen Bordo Mavililer, sonrasında yüzde 100 hazır kadrosuyla Süper Lig’e seri galibiyetlerle başlamak istiyor.

    Süper Lig in en hazırı Trabzonspor #3

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