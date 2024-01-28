Süper Lig'in en pahalı transfer satışları! Zirvede artık Sacha Boey var Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey, Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey'in Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'e transfer olduğunu açıkladı.

Alman ekibi, Boey ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bayern Münih, bu transfer için Galatasaray'a net 30 milyon euro transfer bedelinin yanı sıra şarta bağlı olarak 5 milyon euro bonus ödeyecek.

Bayern Münih ve Galatasaray iki hazırlık maçı yapacak

Boey'un başka bir takıma transfer olma durumunda ise Alman ekibi, gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını sarı-kırmızılı ekibe ödeyecek.

Ayrıca anlaşma kapsamında iki takım arasında iki tane hazırlık karşılaşmasının düzenleneceği ve elde edilen kârın yüzde 50'sinin Galatasaray'a ödeneceği belirtildi.

Cenk Tosun'u geçerek rekoru kırdı

23 yaşındaki futbolcu böylece Türkiye'den transfer olan en pahalı futbolcu olarak tarihe geçti.

Boey'dan önce Türkiye'de en fazla bonservis ücreti verilen futbolcu Cenk Tosun'du. O dönemde Everton, Beşiktaş'a 22 milyon euro ve daha sonra 500 bin euro bonus ödemişti.

Yaz transfer döneminde genç futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro bonservis bedeliyle gitmişti. Bu transfer de Türkiye'den yurt dışına giden en pahalı transferler arasına girdi.

İşte Süper Lig tarihinin en yüksek bedelli transfer satışları

1- Sacha Boey (Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro)

2- Cenk Tosun (Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon euro)

3- Elvir Baljic (Fenerbahçe'den Real Madrid'e 21 milyon euro)

4- Vedat Muriç (Fenerbahçe'den Lazio'ya 21 milyon euro)

5- Arda Güler (Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro)

6- Yusuf Yazıcı (Trabzonspor'dan Lille'e 18.5 milyon euro)

7- Kim Min-Jae (Fenerbahçe'den Napoli'ye 18.05 milyon euro)

8- Elif Elmas (Fenerbahçe'den Napoli'ye 17.7 milyon euro)

9- Badou Ndiaye (Galatasaray'dan Stoke City'ye 16 milyon euro)

10- Moussa Sow (Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye 16 milyon euro)