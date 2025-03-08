Sürpriz iddia! Galatasaray, Neymar için devreye girdi

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Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takımın, kariyerine Santos'ta devam eden dünyaca ünlü futbolcu Neymar'la yakından ilgilendiği öne sürüldü.

AVRUPA'YA DÖNMEYİ HEDEFLİYOR

İspanyol basınından Elnacional'de yer alan habere göre; Brezilyalı yıldız Neymar Jr., önümüzdeki sezon Avrupa'ya dönmeyi hedefliyor.

Şu anda Santos'ta forma giyen oyuncu, en iyi seviyesine ulaşarak 2026 Dünya Kupası öncesinde Avrupa'da kendini yeniden kanıtlamak istiyor.

Sözleşmesi yaz aylarında sona erecek olan Neymar, öncelikli olarak Barcelona'ya dönmeyi arzulasa da Galatasaray gibi başka seçenekler de masada.

BARCELONA ÇEKİMSER

Neymar, 2013-2017 yılları arasında büyük başarılar yaşadığı Barcelona'ya dönmeyi çok istese de, kulüp yönetimi bu transfer konusunda çekimser.

Sakatlık geçmişi, yüksek maaşı ve kulübün gençleşme politikası, transferi zorlaştırıyor. Ancak Neymar, Santos'ta formunu yükseltip Barça'yı ikna etmeye çalışıyor.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Elnacional'in iddiasına göre; Barcelona'nın kararsız tutumu nedeniyle Galatasaray devreye girdi.

Sarı-kırmızılılar, Neymar'ı kadrosuna katarak hem sahada güçlenmek hem de global bir etki yaratmak istiyor.

Victor Osimhen'in ayrılığı sonrası büyük bir yıldıza ihtiyaç duyan Galatasaray, Neymar'a liderlik rolü sunarak transferi gerçekleştirmeye hazır.

AL HILAL KARİYERİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Neymar, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmuştu.

Astronomik bonservis ve maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyememişti.

Brezilyalı futbolcu, hayal kırıklığıyla geçen Al Hilal kariyerinde 7 maça çıktı ve 1 gol, 3 asist üretti.

SANTOS'TA 7 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Al Hilal'den ayrılarak 12 yıl sonra futbola başladığı Santos'a dönen 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon Santos formasıyla çıktığı 7 maçta 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.