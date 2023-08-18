Suudi Arabistan'a bir yıldız daha: Bono Neymar'ı kadrosuna katarak dünya gündemine oturan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Sevilla'dan kaleci Bono'yu transfer etti.

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Avrupa futbolunun bir yıldızı daha Suudi Arabistan'ı tercih etti.

Geçtiğimiz günlerde Neymar'ı kadrosuna katan Al-Hilal'den yapılan açıklamada İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen kaleci Bono'nun transfer edildiği duyuruldu.

2020/21 sezonunun başında Girona'dan Sevilla'ya transfer olan Faslı file bekçisi 142 karşılaşmanın 58'inde kalesini gole kapamıştı.

Dünya Kupası başarısında başroldeydi

32 yaşındaki Bono, ülkesinin 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansta başrollerden biri olmuştu.

Al Hilal bu transfer döneminde Koulibaly, Milinkovic-Savic, Neves ve Malcom gibi yıldızları da kadrosuna katmıştı.