Suudi Arabistan'da Talisca krizi büyüyor

Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın yönetimle arası maaş nedeniyle gerildi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın Suudi Arabistan'dan ayrılabileceği konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir Al Nassr'dan ayrılmak istediği konuşulan Brezilyalı oyuncunun durumu konusunda Suudi Arabistan basınından gelişmeler aktarıldı.

Anderson Talisca'nın menajerin Carlos Leite'nin, Al Nassr Başkanı Musli Al-Muammar ile 48 saat içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği ve yakın zamanda Riyad'da olacağı duyuruldu.

Anderson Talisca'nın sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmak istediği yazılırken, oyuncunun menajerinin bu konuyu başkana resmen aktaracağı bildirildi.

TAKIM İÇİNDE DE SORUNLAR YAŞIYOR

Al Nassr'da yıllık 6.5 milyon euro kazanan ve üç yıllık sözleşeye imza atan Talisca'nın kulüple gerginlik yaşadığı ve ayrılığı kesin olarak kafasına koyduğu aktarılırken, liderle arasında 12 puan fark olan Al Nassr'da takım içinde de sorunlar yaşandığı bildirildi.

AL NASSR BIRAKMAK İSTEMİYOR

Talisca'nın ayrılık talebine karşın Al Nassr cephesinin ise oyuncuyu bırakmak istemediği ve sözleşmeyi feshetmeye sıcak bakmadığı yazıldı. Al Nassr Başkanı Musli Al-Muammar ve yönetiminin Talisca'nın ayrılma fikrine karşı oyuncuyla yola devam etmek istediği ve aralarında çıkan maaş krizini de kısa sürede çözüme kavuşturabileceği iddia edildi.

MENAJERİ YÖNETİME MEKTUP GÖNDERDİ

Talisca'nın menajerinin kısa bir süre önce Al Nassr yönetimine özel taleplerinin ve anlaşmazlıkların çözülmesi için bir mektup gönderdiği ve bunların çözüme kavuşturulmaması durumunda sözleşmeyi feshedeceklerine dair bir mektup gönderdiğini yazan Suudi Arabistan basını, artık konunun bir çekişmeye dönüştüğünü ancak 48 saat içinde büyük ihtimalle çözüleceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Çıkabilecek olası bir ayrılık durumunda Talisca'nın adresi olarak ise Brezilya ve Türkiye gösterildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kısa bir süre önce, "Bizim bütçemiz belli. Sevgili Ceyhun Kazancı Bey ile bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Ancak getirdiğiniz oyuncunun maaşını ödeyemediğiniz zaman getirdiğiniz futbolcuya da zarar, kulübe de zarar, taraftara da eziyet etmiş olursunuz. Dolayısıyla Talisca eğer Beşiktaş'ın bütçesine uygun tarzda oynamak isterse ben de koşar gider onu sırtımda buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem. Ancak olması için de yolunda bulunurum. Olmadığı takdirde de kimsenin 'Neden olmadı?' demesini kabul etmiyorum. Talisca'nın gelmesini isterim. Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde yeri var. Olmayacaksa Allah yolunu başka kulüplerde açık eylesin." sözlerini kullanmıştı.

24 MAÇTA 15 GOL

Bu sezon ligde 22 maça çıkan 28 yaşındaki Anderson Talisca, 14 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Toplamda 24 karşılaşmaya çıkarken 15 gol, 2 asistlik performansa imza attı