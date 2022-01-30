Suudi Arabistan'dan Aubameyang için son teklif

Suudi Arabistan'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala Pierre Emerick Aubameyang için son bir teklif masada.

Arsenal'da kadro dışı bırakılan Pierre-Emerick Aubameyang'ın Emirates'teki süresi doluyor. Gabonlu yıldızın takımdan ayrılması beklenirken en ciddi teklif Suudi Arabistan'dan.

Aubameyang, Suudi Arabistan'dan gelen teklife kişisel nedenlerden dolayı temkinli yaklaşıyor. Ancak yıldız golcüye son bir teklif sunulacak.

CBS Sport'un haberine göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, 30 Ocak'ta kapanacak transfer penceresi öncesi Aubameyang'a son teklifini sundu.

AYRILMAK İSTERSE 1 YIL SONRA DÖNEBİLECEK

Buna göre Al Nassr, oyuncuya Arsenal'ın ödediği miktarda yıllık ücret ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 12 ay sonra Avrupa'ya dönebileceği bir madde de yer alacak. Böylece Aubameyang ayrılmak isterse bir yıl sonra Avrupa'ya dönebilecek.

Al Nassr'ın teklifi 3.5 yıllık. Aubameyang teklifi kabul ederse yıllık yaklaşık 16 milyon euro garanti ücret kazanacak.