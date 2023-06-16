Suudi Arabistan'dan Mauro Icardi'ye dev teklif Bir Suudi Arabistan ekibi, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi için bonservis, yıllık ücret ve bonuslarla 100 milyon euroyu bulan bir teklif yaptı.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da bu sezon attığı gollerle takımını zafere ulaştıran isimlerin başında gelen Mauro Icardi'nin geleceği şekilleniyor.

Sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi ile dünya futbolunda dengeleri değiştiren Suudi Arabistan transfer için masaya oturdu.

Bonuslarla beraber 100 milyon euro teklif edildi

Yıldız futbolcu için Suudi Arabistan'dan bir takımın dev bir teklif yaptığı öğrenildi. Bir Arap kulübünün Arjantinli futbolcuya tam 100 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.

PSG ile el sıkıştılar

Fransız devi PSG ile el sıkışan bir Suudi Arabistan ekibinin Icardi'ye yıllık 25 milyon eurodan 3 senelik kontrat önerdiği ifade edildi.

Paris Saint-Germain'e yapılan bonservis teklifi ve bonuslarla birlikte Mauro Icardi transferi için önerilen toplam rakamın 100 milyon euro olduğu belirtildi.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon şampiyonluk yaşadığı Galatasaray ile tüm kulvarlarda 26 mücadeleye çıktı. Icardi bu maçlarda 23 gol ve 8 asistle oynadı.