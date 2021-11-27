Taffarel, Liverpool'un kaleci antrenörü oldu

Taffarel, Liverpool'un kaleci antrenörü oldu

Brezilya Milli Takımı'nın kaleci antrenörlüğünü yapan Claudio Taffarel, Liverpool'da kaleci antrenrlüğü görevini yapacak.

Bir zamanlar Galatasaray'da kalecilik yapan Brezilyalı Claudio Taffarel, Brezilya Milli Takımı'nın kaleci antrenörlüğünü yapıyordu.

Galatasaray'da da kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel, yeniden bir kulüple anlaşmaya vardı.

LİVERPOOL İLE ANLAŞTI

İngiliz kulübü Liverpool ile anlaşan Brezilyalı çalıştırıcı, takımda kaleci antrenörü olarak görev yapacak.

Liverpool'un kalesini Brezilyalı Alisson koruyor. Taffarel artık Alisson ile daha yakından ilgilenecek.