Tajon Buchanan Inter'de İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Belçika temsilcisi Club Brugge'den Kanadalı sağ bek Tajon Buchanan'ı transfer ettiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Belçika takımı Club Brugge ile iyi bir çıkış yakalayan Tajon Buchanan'nın yeni takımı belli oldu.

İtalyan devi Inter, sağ bek ve sağ kanat bölgelerinde görev alabilen yetenekli oyuncuyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

7 milyon euro ödendi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Milano temsilcisi, Belçika ekibinin 24 yaşındaki Kanadalı futbolcusuyla sözleşme imzaladı.

Inter'in başarılı isim için Club Brugge'ye 7 milyon euro ödedi. Sözleşmede ayrıca bonus maddeleri de yer alıyor.

Bu sezon Club Brugge formasıyla 20 maça çıkan Buchanan, 3 gol, 4 asist kaydetti.