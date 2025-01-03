Takas formülü devrede! Manchester United, Victor Osimhen'in peşine düştü

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Süper Lig'in ilk devresini topladığı 44 puanla lider olarak tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen için İngiltere'den çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Manchester United'ın, Nijeryalı forvet için Marcus Rashford'u gözden çıkardığı belirtildi.

TAKAS İHTİMALİ

The Sun'ın haberine göre; İngiliz devi, Osimhen-Rashford takasını devreye sokabilir.

62 milyon Sterlin serbest kalma bedeli olan Osimhen'i Manchester United, ocak ayında kadrosuna katabilir.

OSIMHEN'İN KARARI NETLEŞMEDİ

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte de Marcus Rashford'u kadrosunda görmek istiyor.

Rashford'un, Napoli seçeneğine oldukça sıcak baktığı ancak Osimhen'in kararının ise henüz netleşmediği iddia edildi.

15 MAÇTA 17 GOLE ETKİ ETTİ

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen, sarı-kırmızılı formayı 15 kez giydi.

75 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asistle mücadele etti.