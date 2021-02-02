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    Takım bulamayan futbolcular

    Takım bulamayan futbolcular

    Başta Mehmet Ekici ve Volkan Şen olmak üzere birçok futbolcu, ara transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 16:06
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    Avrupa'da 5 büyük lig dahil birçok ülkede ara transfer dönemi sona erdi.

    Takım arayan futbolcular yeni kulüplerine imza atarken, bazı futbolcular ise istedikleri teklifi alamadı.

    EKİCİ YİNE TAKIM BULAMADI

    Bu isimler arasında Mehmet Ekici ve Volkan Şen (A.Demirspor'da kadro dışı) gibi oyuncular da yer aldı.

    Futbolcuların pek tercih etmediği bazı küçük liglerde ise transfer dönemi hala devam ediyor.

    Takım bulamayan futbolcular #1

    İşte boşta kalan oyuncular:

    Mehmet Ekici
    Volkan Şen (A.Demirspor'da kadro dışı)
    Ali Çamdalı
    Ufuk Ceylan
    Diego Costa
    Ahmed Musa
    Sturridge
    Pato
    Alex Teixeira
    Ramires

    Takım bulamayan futbolcular #2

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