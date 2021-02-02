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Takım bulamayan futbolcular
Başta Mehmet Ekici ve Volkan Şen olmak üzere birçok futbolcu, ara transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı.
- Haber Merkezi
- 02.02.2021 - 16:01
- Güncelleme : 02.02.2021 - 16:06
Avrupa'da 5 büyük lig dahil birçok ülkede ara transfer dönemi sona erdi.
Takım arayan futbolcular yeni kulüplerine imza atarken, bazı futbolcular ise istedikleri teklifi alamadı.
EKİCİ YİNE TAKIM BULAMADI
Bu isimler arasında Mehmet Ekici ve Volkan Şen (A.Demirspor'da kadro dışı) gibi oyuncular da yer aldı.
Futbolcuların pek tercih etmediği bazı küçük liglerde ise transfer dönemi hala devam ediyor.
İşte boşta kalan oyuncular:
Mehmet Ekici
Volkan Şen (A.Demirspor'da kadro dışı)
Ali Çamdalı
Ufuk Ceylan
Diego Costa
Ahmed Musa
Sturridge
Pato
Alex Teixeira
Ramires