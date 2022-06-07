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    Talisca Brezilya'ya dönmek istiyor

    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Anderson Talisca, Brezilya ekiplerinden Corinthians ile görüşüyor.
    • 07.06.2022 - 09:42
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    Talisca Brezilya'ya dönmek istiyor

    Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlıların gönlünde ayrı bir yer edinen Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oluyor. Transferde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yeniden anılan Talisca için Suudi Arabistan basınından bir iddia geldi.

    Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; ligin bitmesiyle tatil yapmayı planlayan Talisca, Brezilya'da sezonun ikinci yarısını bekleyerek transfer olmayı düşünüyor.

    Ülkesine dönmek istiyor

    28 yaşındaki Talisca'nın ülkesine gitmeyi daha çok istediği iddia edildi. Futbolcunun, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians ile görüştüğü ifade edildi.

    Talisca Brezilya ya dönmek istiyor #1

    28 maçta 19 gol

    Sezonun bitmesine 2 hafta kala 55 puanla 3.sırada yer alan Al-Nasr'da Brezilyalı oyuncunun ayrılmasına izin. Bu sezon 28 resmi maça çıkan Talisca, 19 gol atıp, 2 asist yaptı.

    Talisca Brezilya ya dönmek istiyor #2

    Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı

    Anderson Talisca'nın kariyerinde sırasıyla EC Bahia, Benfica, Beşiktaş, Guangzhou ve Al-Nassr takımları bulunuyor.

    Beşiktaş'ta 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans sergileyen Talisca, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

    Talisca Brezilya ya dönmek istiyor #3


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