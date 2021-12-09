Talisca için Corinthians devrede

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Brezilya ekibi Corinthians'ın hedefi Anderson Talisca.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Brezilya ekibi Corinthians'ın Anderson Talisca ile ilgilendiği ileri sürüldü. Uzun süredir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Corinthians, Talisca'nın yüksek maliyeti nedeniyle transferi sonuçlandıramıyordu.

Brezilya basınında yer alan habere göre Al Nassr'da yaşanan son gelişmeler bu durumu değiştirebilir.

İddialara göre Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın formasını giydiği Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da birkaç aydır futbolcuların maaşları ödenmiyor. Takımdaki geleceği tartışma konusu olan Talisca'nın ise sözleşmesinin feshi gündemde.

CORINTHIANS DEVREDE

Corinthians, Anderson Talisca'nın durumunu yakından takip ediyor.

Anderson Talisca'nın ismi ara transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılıyor. Ülkemizde Beşiktaş'ta daha önce forma giyen Brezilyalı yıldız, Siyah-beyazlı ekipte oynadığı dönemde 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans göstermişti.