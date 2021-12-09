Euro
15.5922
0.27%
Dolar
13.7576
0.51%
Altın
789.24
0.56%
Borsa
2.036
1.55%
Bitcoin
697.135
-1.43%
BTXN Coin
44.46
-6.36%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Talisca için Corinthians devrede

    Hücum hattını güçlendirmek isteyen Brezilya ekibi Corinthians'ın hedefi Anderson Talisca.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 08:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Talisca için Corinthians devrede

    Hücum hattını güçlendirmek isteyen Brezilya ekibi Corinthians'ın Anderson Talisca ile ilgilendiği ileri sürüldü. Uzun süredir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Corinthians, Talisca'nın yüksek maliyeti nedeniyle transferi sonuçlandıramıyordu.

    Brezilya basınında yer alan habere göre Al Nassr'da yaşanan son gelişmeler bu durumu değiştirebilir.

    İddialara göre Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın formasını giydiği Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da birkaç aydır futbolcuların maaşları ödenmiyor. Takımdaki geleceği tartışma konusu olan Talisca'nın ise sözleşmesinin feshi gündemde.

    CORINTHIANS DEVREDE

    Corinthians, Anderson Talisca'nın durumunu yakından takip ediyor.

    Anderson Talisca'nın ismi ara transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılıyor. Ülkemizde Beşiktaş'ta daha önce forma giyen Brezilyalı yıldız, Siyah-beyazlı ekipte oynadığı dönemde 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans göstermişti.

    Talisca için Corinthians devrede #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir