Talisca'nın gönderisi Aboubakar'ı ele verdi

Beşiktaş'ın şampiyonluk kadrosunda yer alan ve attığı 15 gol ile önemli rol oynayan Aboubakar, Al-Nassr takımına transfer oldu. Gerçek ise Talisca'nın aylar önce yaptığı paylaşımda ortaya çıktı.

Son 10 maçta sakatlığını öne sürerek oynamayan ve bu sayede "30 maç oynarsa sözleşmesi uzar" maddesini işletmeyen Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın teklifini geri çevirerek Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer oldu.

TALISCA "YAKINDA BİRLİKTEYİZ" DEMİŞTİ

Asıl gerçek ise Talisca'nın aylar öncesinden yaptığı bir paylaşımda ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, sosyal medya hesabından Aboubakar ile Beşiktaş'ta oynadığı dönemden bir fotoğraf paylaşarak, "Yakında birlikteyiz kardeşim." notunu düşmüştü.

Daha önce Talisca'yı transfer eden Al-Nassr, salı akşamı da Aboubakar transferini açıkladı.

AYLAR ÖNCE ANLAŞMIŞ

Bu paylaşımla Aboubakar'ın, Al-Nassr ile aylar öncesinden anlaştığı ortaya çıktı. Son 10 hafta sakatlık bahanesiyle oynamayan Kamerunlu futbolcu, Sivasspor maçının ilk yarısında da sakatlanma bahanesiyle oyundan çıkmıştı.