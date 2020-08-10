Tamer Tuna: Nuri Şahin ile görüşüyoruz

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Werder Bremen ile yollarını ayıran Nuri Şahin'i transfer etmek istediklerini söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

"3 YENİ TRANSFER YAPACAĞIZ"

Hedeflerinin olduğundan bahseden Tuna, her zaman bulunduğu yerin en iyi seviyeye ulaşmasını istediğini söyledi.

Süper Lig’de 3 senedir teknik direktörlük yaptığını söyleyen 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Ayrıldığım kulüplerde dahi ayrılışımın nedeni başarı, başarısızlık değil fikir ayrılığı olmuştur. 10 yıllık teknik direktörlük hayatımda hep böyle oldu. En önemli şeyin ortak düşünce yapısıyla bütünlük sağlanmalı. Antalyaspor’un hedefleri var. Şu anda hedef kamp sürecinin ve transferlerin istediğimiz performans düzeyinde olması. 3 yeni futbolcu transferi yapacağız. Nuri Şahin ile görüşmemiz var. Ben de bireysel olarak görüştüm. Transferi yazılan çizilen oyuncularımız var. Hiç birine resmi teklif olmadı. Menajerler oyunculara zarar veriyor. Ne oyuncularımıza teklif ne de o yazılan kulüplerin teklifi yok. Hiçbir oyuncumuzla ilgili fikir alan olmadı. Hedefimiz, istediğimiz kadro yapısına kavuşmak futbol anlayışımızı daha üste taşımak" diye konuştu.

"GÖRÜŞME AŞAMASINDA"

Nuri Şahin’in değerli bir oyuncu olduğunu anlatan Tuna, "Nuri Şahin, önemli bir oyuncu ben de değer veriyorum. Nuri Şahin ile ben de görüştüm. İstediğimiz her oyuncuyla direkt görüşme yapıyoruz. İçinde bulunduğu durumu, ne istediğini anlamak zorundayız. Nuri Şahin ile ben kişisel olarak görüştüm. Olay sadece transfer değil. Bu tür oyuncular geldiğinde takıma kattığı değer, buradaki oyunculara model olma yolunda katkı sağlayabiliyor. Transfere bakışımız hem performansından faydalanacağımız hem de onun özelliğine olan oyun yapımız. Pas oyununa katkısı, liderlik özelliğiyle iyi bir oyuncu. Bu yüzden olumlu. Nuri Şahin zaten olumluydu ama ‘oldu, bitti’ transferde gündeme gelmez. Görüşme aşamasında. Bu bir süreç ve karar aşamasını birlikte alacağımız dönemdeyiz. Hem mali yükümlülükler, onunda burayı istemesi önemli. Nuri Şahin bu konuda olumlu, anlaşma yok." diye konuştu.